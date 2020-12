Pasta aglio olio e tonno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa ricetta di è un primo originale, semplice e veramente veloce da preparare. Un buonissimo compromesso tra sapore e leggerezza, pronto in pochissimi minuti. Un piatto comodo per tutti i giorni, ma anche se volete presentare qualcosa di nuovo in una cena o un pranzo estivo. Se lo gradite potete anche modificare la ricetta aggiungendo la cipolla al posto dell’aglio. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta 250 g di tonno in scatola 30 foglie di basilico 4-5 spicchi d’aglio Peperoncino piccante (facoltativo) Sale fino q.b. olio extravergine d’oliva q.b. Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. La ricetta è veramente molto rapida, giusto il tempo di ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questa ricetta di è un primo originale, semplice e veramente veloce da preparare. Un buonissimo compromesso tra sapore e leggerezza, pronto in pochissimi minuti. Un piatto comodo per tutti i giorni, ma anche se volete presentare qualcosa di nuovo in una cena o un pranzo estivo. Se lo gradite potete anche modificare la ricetta aggiungendo la cipolla al posto dell’. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di250 g diin scatola 30 foglie di basilico 4-5 spicchi d’Peperoncino piccante (facoltativo) Sale fino q.b.extravergine d’oliva q.b. Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua e attendete che l’acqua arrivi ad ebollizione. La ricetta è veramente molto rapida, giusto il tempo di ...

