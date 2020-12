Paolillo Merck | ' Soluzioni digitali aiuto a 360° pazienti sclerosi multipla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma 16 dic. (Adnkronos Salute) - "Siamo giunti al quinto anno del premio 'Innovazione digitale nella', quindi, in tempi non sospetti, ha iniziato a capire l'importanza di trovareche potessero supportare e garantire una normalità di vita al paziente affetto da”. E ha compreso come "una patologia così complessa non dovesse solo avvalersi dello sviluppo di farmaci, ma anche di supporti aper il paziente e chi si prende cura di lui". Lo ha dichiarato Andrea, Medical Affairs Director diin Italia, in occasione della presentazione dei progetti vincitori del premio 2020. “Il premioper la...