Nitro | «Quando non ho più avuto paura di morire»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La vita di Nicola Albera, meglio conosciuto come Nitro, è cambiata a otto anni quando sentì per la prima volta una canzone rap che conteneva una parolaccia: «Da lì ho cominciato a chiedermi: questo vuol dire che i rapper sono più liberi degli altri? Più in lotta con le cose?». Da queste domande nate sulle note di I Ain’t Goin’ Out Like That dei Cypress Hill, Nitro capisce di voler diventare un cantante e di voler vivere di musica. Cresciuto insieme a un papà chitarrista e a una mamma estetista con la passione per la musica, il richiamo per l’arte e la scrittura è talmente forte che lo porta a costruirsi una carriera quasi per caso, ben consapevole delle molte altre vie che avrebbe potuto percorrere in alternativa. «A scuola ero bravo, alla maturità sono uscito con 98. Potevo iscrivermi all’università, stavo per chiedere un lavoro al Parlamento Europeo come traduttore. Potevo fare tante cose, ma la verità è che non mi sarei mai sentito nel posto giusto» spiega Nitro in collegamento video su Zoom, capelli biondi spioventi, camicia a quadrettoni e una collana con la testa di Michael Myers, il killer del film Halloween, appesa al collo. https://www.youtube.com/watch?v=-4MDGhHReLw