Matteo Salvini in lacrime, le parole di Francesca Verdini commuovono (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Matte Salvini in lacrime, il leader del Carroccio ieri nella puntata di Oggi è un altro giorno si è commosso dopo le parole della sua fidanzata Francesca. E' stato ospite del programma du Rai Uno condotto da Serena Bortono, il leader delle Lega e anche in questa occasione ha parlato lungamente di tutti quello che concerne il momento storico che l'Italia sta vivendo. Ampio spazio però è stato dato anche alla sua vita privata, nel racconto del rapporto con i figli Federico di 18 anni e Mirta di 8 che avendo i genitori divorziati, purtroppo riesce a vedere poco, come lui stesso ha ammesso. A colpirlo però sono state le parole della sua compagna Francesca Verdini che con un video messaggio ha molto emozionato il politico: "sono fortunato, ha ...

