Lockdown Natale, Conte: “Il CTS ha consigliato misure più rigide, dobbiamo evitare terza ondata” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Stiamo lavorando in queste ore, c'è stata un'ulteriore interlocuzione col Cts, che ci ha consigliato qualche misura aggiuntiva. dobbiamo evitare una terza ondata. Sicuramente faremo qualche intervento aggiuntivo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) "Stiamo lavorando in queste ore, c'è stata un'ulteriore interlocuzione col Cts, che ci haqualche misura aggiuntiva.una. Sicuramente faremo qualche intervento aggiuntivo". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Natale Feste in lockdown: verso la zona rossa a Natale. Tutti i nodi da sciogliere IL GIORNO Lockdown per festività natalizie? Musumeci “Rigore e cautela ma senza ulteriore mazzata ad operatori economici”

"Per i prossimi giorni, servono misure improntate alla cautela, a patto che non si danneggi ulteriormente la nostra economia, bisogna trovare un punto di equilibrio, evitando ad esempio, gli assembram ...

Stretta di Natale, verso compromesso nel governo: zona rossa in tutta Italia dal 24 dicembre al 3 gennaio

UDINE. Il possibile compromesso nel governo potrebbe essere quello di istituire una zona rossa dal 24 dicembre al 3 gennaio. Sarebbe stata l'ultima proposta di mediazione di conte, rispetto all'idea d ...

