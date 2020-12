Il nunzio apostolico palpeggiava i seminaristi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Monsignor Luigi Ventura avrebbe palpeggiato almeno cinque uomini nel corso del suo mandato. Monsignor Luigi Ventura condannato a 8 mesi di carcere per molestie sessuali su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Monsignor Luigi Ventura avrebbe palpeggiato almeno cinque uomini nel corso del suo mandato. Monsignor Luigi Ventura condannato a 8 mesi di carcere per molestie sessuali su Notizie.it.

fattoquotidiano : Francia, l’ex nunzio apostolico Luigi Ventura condannato per molestie a otto mesi - globalistIT : La decisione del Tribunale francese - UnoNemoNessuno : RT @fattoquotidiano: Francia, l’ex nunzio apostolico Luigi Ventura condannato per molestie a otto mesi - marcelgiorda : RT @fattoquotidiano: Francia, l’ex nunzio apostolico Luigi Ventura condannato per molestie a otto mesi - ValerioPastore1 : RT @fattoquotidiano: Francia, l’ex nunzio apostolico Luigi Ventura condannato per molestie a otto mesi -