Il Napoli gioca una gran partita. Ma non supera mai quel maledetto muro (e non è questione di allenatori) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Inter-Napoli è finita 1-0. Ma la partita va commentata per bene. E cominciamo col dire che il Napoli ha giocato una gran bella partita. Solida. E che ai punti avrebbe meritato di vincere. Il calcio, però, non è il pugilato. La partita si è decisa tra il minuto 70 e il minuto 73. Il Napoli ha sfiorato il gol con un colpo di tacco alla Bettega di Insigne su cui è stato reattivo Handanovic che ha evitato un gol che sarebbe finito in loop in tv. Ribaltamento di fronte e rigore per l’Inter per fallo di Ospina su Darmian. Il rigore c’è. Il punto non è questo. Semmai il primo punto è l’essersi fatti sorprendere al minuto 71 dopo una partita che il Napoli aveva controllato in sicurezza. La scena è cambiata in questi momenti. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Inter-è finita 1-0. Ma lava commentata per bene. E cominciamo col dire che ilhato unabella. Solida. E che ai punti avrebbe meritato di vincere. Il calcio, però, non è il pugilato. Lasi è decisa tra il minuto 70 e il minuto 73. Ilha sfiorato il gol con un colpo di tacco alla Bettega di Insigne su cui è stato reattivo Handanovic che ha evitato un gol che sarebbe finito in loop in tv. Ribaltamento di fronte e rigore per l’Inter per fallo di Ospina su Darmian. Il rigore c’è. Il punto non è questo. Semmai il primo punto è l’essersi fatti sorprendere al minuto 71 dopo unache ilaveva controllato in sicurezza. La scena è cambiata in questi momenti. ...

