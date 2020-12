IFAB, via libera: prorogata la norma delle 5 sostituzioni. I dettagli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’IFAB ha deciso di prorogare la norma che consente l’utilizzo di cinque sostituzioni nel corso di una partita: i dettagli L’IFAB ha deciso di prorogare la norma che consente l’utilizzo di cinque sostituzioni nel corso di una partita fino al 31 dicembre 2021 per le competizioni nazionali e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. La nuova regola era stata inizialmente adottata nella parte conclusiva della stagione 2019/20 a causa dei numerosi impegni ravvicinati delle squadre e delle elevate temperature estive, fattori che avrebbero potuto compromettere la salute dei calciatori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’ha deciso di prorogare lache consente l’utilizzo di cinquenel corso di una partita: iL’ha deciso di prorogare lache consente l’utilizzo di cinquenel corso di una partita fino al 31 dicembre 2021 per le competizioni nazionali e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. La nuova regola era stata inizialmente adottata nella parte conclusiva della stagione 2019/20 a causa dei numerosi impegni ravvicinatisquadre eelevate temperature estive, fattori che avrebbero potuto compromettere la salute dei calciatori. Leggi su Calcionews24.com

