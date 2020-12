Graziano Pellè destinazione Inter: chi è la fidanzata Viky Varga (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Graziano Pellè può diventare la seconda scelta dopo Lukaku. Scopriamo la sua fidanzata Viky Varga, la modella ungherese Viky Varga da mesi sta infiammando il web con le foto del suo profilo Instagram, La compagna di Graziano Pellè ormai da otto anni, è da mesi in Italia a godersi il sole del Salento, terra d’origine dell’attaccante italiano in Cina, che certamente non è splendente come nella Ungheria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA Varga (@VikyVarga) Negli ultimi tempi il nome della modella ungherese è circolato sempre di più perché quello del compagno Pellè è stato lanciato del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)può diventare la seconda scelta dopo Lukaku. Scopriamo la sua, la modella unghereseda mesi sta infiammando il web con le foto del suo profilo Instagram, La compagna diormai da otto anni, è da mesi in Italia a godersi il sole del Salento, terra d’origine dell’attaccante italiano in Cina, che certamente non è splendente come nella Ungheria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIKTORIA(@) Negli ultimi tempi il nome della modella ungherese è circolato sempre di più perché quello del compagnoè stato lanciato del ...

aza_calcio : ?????? #CINA: stop agli stipendi faronici. I calciatori cinesi potranno guadagnare un compenso lordo di massimo 630mil… - DPoggio14 : @GaudericoPrimo Graziano Pellè uomo che stimo ma che non vorrei mai vederlo in maglia Viola. - GaudericoPrimo : Alzi la mano chi ha il coraggio di dare un solo euro a Graziano Pellè. - imperialinter : Carro Graziano Pellè quarta punta, si sta belli larghi ?? - al29751 : RT @calciomercatoit: ????#Inter, per l'attacco spunta anche il profilo di Graziano #Pellé ??#CMITmercato -