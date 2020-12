**Governo: Salvini, 'un esecutivo centrodestra avrebbe i numeri in Parlamento'** (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io non posso andare al governo con Pd e M5S che domani in aula al Senato cancellano i decreti sicurezza... La via maestra se la maggioranza continua a litigare sono le elezioni oppure un governo fondato su un programma di centrodestra, ci sarebbe una maggioranza sia alla Camera che al Senato". Lo dice Matteo Salvini a Stasera Italia su Rete4. "Un governo di centrodestra ha i numeri in Parlamento". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Io non posso andare al governo con Pd e M5S che domani in aula al Senato cancellano i decreti sicurezza... La via maestra se la maggioranza continua a litigare sono le elezioni oppure un governo fondato su un programma di, ci sarebbe una maggioranza sia alla Camera che al Senato". Lo dice Matteoa Stasera Italia su Rete4. "Un governo diha iin".

