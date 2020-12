Gessica Notaro: «Una sentenza per tutte le donne» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione. È questa la condanna confermata dalla Corte di Cassazione per Edson Tavares, l’ex compagno di Gessica Notaro, colpevole di averla perseguitata e sfregiata con l’acido il 17 gennaio 2017 a Rimini. Da quel giorno, Gessica Notaro, prima con le bende in ospedale poi raccontando giorno dopo giorno il suo percorso per rimettersi in piedi, è diventata il simbolo della battaglia di tantissime donne vittime di violenza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione. È questa la condanna confermata dalla Corte di Cassazione per Edson Tavares, l’ex compagno di Gessica Notaro, colpevole di averla perseguitata e sfregiata con l’acido il 17 gennaio 2017 a Rimini. Da quel giorno, Gessica Notaro, prima con le bende in ospedale poi raccontando giorno dopo giorno il suo percorso per rimettersi in piedi, è diventata il simbolo della battaglia di tantissime donne vittime di violenza.

