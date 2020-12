Chi era Lidia Menapace, una delle ultime partigiane? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lidia Menapace, una delle ultime partigiane è morta oggi verso le tre del mattino. Pacifista, staffetta partigiana (Bruna era il suo nome di battaglia) e testimone della Resistenza. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. scopriamo di più sulla vita… Prima donna eletta nel 1964 come assessora ai servizi sociali nella provincia di Bolzano, si trasferisce a Milano dove assume un incarico presso l’università cattolica. Per motivi politici, non le viene rinnovato. Il movimento del ’68 la vede tra le protagoniste e partecipa alle diverse iniziative della contestazione cattolica, nonché ai moti studenteschi e operai. Sintetizzare la sua vita è difficilissimo, molteplici sono le battaglie che la vedono protagonista nei suoi 96 anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020), unaè morta oggi verso le tre del mattino. Pacifista, staffetta partigiana (Bruna era il suo nome di battaglia) e testimone della Resistenza. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. scopriamo di più sulla vita… Prima donna eletta nel 1964 come assessora ai servizi sociali nella provincia di Bolzano, si trasferisce a Milano dove assume un incarico presso l’università cattolica. Per motivi politici, non le viene rinnovato. Il movimento del ’68 la vede tra le protagoniste e partecipa alle diverse iniziative della contestazione cattolica, nonché ai moti studenteschi e operai. Sintetizzare la sua vita è difficilissimo, molteplici sono le battaglie che la vedono protagonista nei suoi 96 anni ...

