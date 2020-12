Bentley Mulliner Bacalar - Al via i test finali dell'esemplare Zero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo aver raccolto gli ordini per i 12 esemplari previsti, la Bentley sta portando avanti i collaudi della Bacalar, la vettura realizzata dal reparto Mulliner all'interno del nuovo programma Coachbuilt. 750 nuove parti realizzate su misura. I tecnici della Casa, dopo aver sviluppato l'esemplare di lancio dalla vistosa veste gialla, sono ora al lavoro sulla Bacalar numero Zero, il prototipo finale destinato alla messa a punto e alla validazione prima dell'inizio della produzione in piccola serie del modello. Per chi vedesse nella Bacalar una semplice variante della Continental GT, la Bentley ha risposto pubblicando alcuni numeri: per creare questa ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo aver raccolto gli ordini per i 12 esemplari previsti, lasta portando avanti i collaudi, la vettura realizzata dal repartoall'interno del nuovo programma Coachbuilt. 750 nuove parti realizzate su misura. I tecnicia Casa, dopo aver sviluppato l'di lancio dalla vistosa veste gialla, sono ora al lavoro sullanumero, il prototipo finale destinato alla messa a punto e alla validazione prima'inizioa produzione in piccola serie del moo. Per chi vedesse nellauna semplice variantea Continental GT, laha risposto pubblicando alcuni numeri: per creare questa ...

