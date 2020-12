Alberto Angela: è stato bocciato in 5 elementare – Scopri la notizia qui (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alberto Angela è un noto divulgatore scientifico, uomo di grande cultura e dalle enormi conoscenze. Nel corso della sua vita c’è stato però un piccolo incidente di percorso. Alberto Angela ha ripetuto la quinta elementare. A raccontare questo aneddoto della vita del conduttore è il suo papà Piero. Ecco cosa ha raccontato su Rai Tre a Carta Bianca, “Alberto è stato bocciato in quinta elementare. Se uno non fa bene deve essere punito” -, parole poco indulgenti che lasciano spazio però al forte senso critico di Piero Angela, il quale alla domanda su come l’avesse presa Alberto, risponde: “Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti. Se un alunno non va bene è giusto che ripeta ... Leggi su giornal (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è un noto divulgatore scientifico, uomo di grande cultura e dalle enormi conoscenze. Nel corso della sua vita c’èperò un piccolo incidente di percorso.ha ripetuto la quinta. A raccontare questo aneddoto della vita del conduttore è il suo papà Piero. Ecco cosa ha raccontato su Rai Tre a Carta Bianca, “in quinta. Se uno non fa bene deve essere punito” -, parole poco indulgenti che lasciano spazio però al forte senso critico di Piero, il quale alla domanda su come l’avesse presa, risponde: “Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti. Se un alunno non va bene è giusto che ripeta ...

rickleone : @EroeSemantico Comprende anche guardare i commenti della gente affamata di Alberto Angela su Twitter? - Ritacelss : Vivo per lo speciale su Caravaggio di Alberto Angela di questa sera? SÌ VIVO PER QUESTO - EroeSemantico : Stasera con le mie due terze facciamo una visione social dello speciale su Caravaggio di Alberto Angela. Vediamo se funziona - cheTVfa : #StanotteconCaravaggio: #AlbertoAngela a tu per tu con uno degli artisti più enigmatici della storia dell'arte - onedaveinurlife : RT @xShutterIslandx: Stasera Alberto Angela parla di Caravaggio?? -