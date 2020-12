Traffico Roma del 15-12-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 dicembre 2020) Luceverdetrovati dalla redazione alle porte dilavori che provocano incolonnamenti sulla Cristoforo Colombo tra via di Malafede via di Mezzocammino prudenza per diversi incidenti nella capitale in via Ostiense all’altezza di via Sarsina altro incidente in via di Vigna Murata all’altezza di via Colle di Mezzo Mentre alla Balduina rallentamenti per un incidente in via Marziale all’altezza di piazza Giovenale ancora in via del Casale di San Basilio in corrispondenza di via Montecassiano Per quanto riguarda i trasporti disagi per chi utilizza il collegamento ferroviarionord Saxa Rubra Viterbo ritardi e diverse corse cancellate in sostituzione il servizio bus infine è ancora interrotta la linea tram 2 sostituita con autobus restiamo distanza nuova ordinanza della sindaca Virginia raggi Che disciplina gli orari di apertura ...