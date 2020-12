Rivolta in India, nello stabilimento che produce componenti per iPhone (Di martedì 15 dicembre 2020) Rivolta in India, dove gli operai hanno saccheggiato lo stabilimento che produce componenti Apple, a causa degli stipendi non pagati da 4 mesi Rivolta in India nello stabilimento che produce componenti per l’Apple su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 15 dicembre 2020)in, dove gli operai hanno saccheggiato locheApple, a causa degli stipendi non pagati da 4 mesiincheper l’Apple su Notizie.it.

Rivolta in India a Bangalore, nella fabbrica del gruppo taiwanese Wistron Infocomm Manufacturing, che produce componenti per l'iPhone. Il tutto sarebbe da ricondurre al mancato pagamento dello stipendio.

Le rivolte che hanno coinvolto gli stabilimenti indiani di Winstron - dove viene assemblata la variante 2020 di iPhone SE - avvenute durante lo scorso weekend, sembrano aver causato meno danni di quelli inizialmente stimati.