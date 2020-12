Ristoranti, bar & co bastonati ancora: dovranno pure pagare la Tari. Meloni: «Ennesimo scempio» (Di martedì 15 dicembre 2020) Non sono serviti gli avvertimenti e gli allarmi: le attività chiuse per decreto dal governo, dai Ristoranti ai bar, fino alle palestre, dovranno lo stesso pagare la Tari. A Tariffa piena. E poco importa non solo che non abbiano fatturato, ma anche che, chiuse, non abbiano prodotto rifiuti. Insomma, che, incolpevoli, finiscano bastonate due volte. Meloni: “Sulla Tari a bar e Ristoranti Ennesimo scempio” “Ristoranti, bar, palestre, piscine, scuole di danza dovranno pagare la Tari come se avessero lavorato negli ultimi mesi. Al governo non sono bastati 4 decreti Ristori per scongiurare questo scempio”, ha scritto su Facebook Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Non sono serviti gli avvertimenti e gli allarmi: le attività chiuse per decreto dal governo, daiai bar, fino alle palestre,lo stessola. Affa piena. E poco importa non solo che non abbiano fatturato, ma anche che, chiuse, non abbiano prodotto rifiuti. Insomma, che, incolpevoli, finiscano bastonate due volte.: “Sullaa bar e” “, bar, palestre, piscine, scuole di danzalacome se avessero lavorato negli ultimi mesi. Al governo non sono bastati 4 decreti Ristori per scongiurare questo”, ha scritto su Facebook Giorgia ...

