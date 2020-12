Quando le donne amano troppo

Leggi su dilei

(Di martedì 15 dicembre 2020) Capita, a volte, che quello che dovrebbe essere il sentimento più puro, autentico e felice del mondo si trasforma in qualcosa che ci fa perdere i sogni e la fantasia, che non ci fa dormire la notte e che ci intrappola in qualcosa di profondamente pericoloso. Ma come fa l’amore a trasformarsi in questo modo? Perché alcunescelgono di amaree di riporre nel loro partner tutta una serie di idealizzazioni e sentimenti dai quali poi non riescono più a liberarsi. Dalle illusioni che un giorno tutto questo cambierà alla speranza che quell’uomo chetanto, e forse, si trasformi nel principe azzurro che tutte hanno sempre desiderato incontrare. Ma la verità è che mentre questa inutile attesa perpetua per mesi e anni, o in alcuni casi per tutta la vita, alcunerestano ancorate ...