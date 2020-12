Per la stretta di Natale bisogna ancora aspettare (Di martedì 15 dicembre 2020) Italia zona arancione o Italia zona rossa. Per i giorni di festa o per un periodo più esteso. L’unica certezza nel governo è che in vista del Natale verrà deliberata una nuova stretta, su come e per quanto sono ore di scontro all’interno dell’esecutivo. Occorre “qualche ritocchino, qualche ulteriore misura aggiuntiva” ha cercato di disinnescare le polemiche Giuseppe Conte. Domani sarà una giornata cruciale: probabile un vertice tra premier e capi delegazione, preceduto da un primo giro di tavolo con le Regioni, già convocate con il piano vaccinale all’ordine del giorno. Mezzo governo è rimasto spiazzato dalla riapertura di un dossier che veniva considerato chiuso. Per la prima volta sono anche i 5 stelle a mettersi nettamente di traverso: “Abbiamo le zone arancioni e le zone rosse, abbiamo le misure speciali di Natale, è incredibile ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Italia zona arancione o Italia zona rossa. Per i giorni di festa o per un periodo più esteso. L’unica certezza nel governo è che in vista delverrà deliberata una nuova, su come e per quanto sono ore di scontro all’interno dell’esecutivo. Occorre “qualche ritocchino, qualche ulteriore misura aggiuntiva” ha cercato di disinnescare le polemiche Giuseppe Conte. Domani sarà una giornata cruciale: probabile un vertice tra premier e capi delegazione, preceduto da un primo giro di tavolo con le Regioni, già convocate con il piano vaccinale all’ordine del giorno. Mezzo governo è rimasto spiazzato dalla riapertura di un dossier che veniva considerato chiuso. Per la prima volta sono anche i 5 stelle a mettersi nettamente di traverso: “Abbiamo le zone arancioni e le zone rosse, abbiamo le misure speciali di, è incredibile ...

CardRavasi : Per accedere alle ricchezze della sapienza divina la porta è la croce. Si tratta di una porta stretta nella quale p… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - RaiNews : Sono iniziate o stanno per iniziare le #vaccinazioni di massa, ma gli effetti non potranno essere percepiti in temp… - paolorm2012 : Natale vietato: zona rossa già da sabato e coprifuoco alle 18 per bloccare cene e veglioni. La stretta del governo - infoitinterno : Coronavirus, verso una nuova stretta per le feste di Natale: Governo al lavoro sulle misure -