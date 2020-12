Morto Gianfranco Giannini | pilastro della Mostra dell’antiquariato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il piccolo comune di Pennabilli e la Romagna piangono la scomparsa di, grande amico di Tonino Guerra. «Gianni, l’ottimisimo è il profumovita», uno dei fondatori, muore all’età di 84 anni. Era il più fedele amico del poeta Tonino Guerra. Insieme a quest’ultimo si era fermamente impegnato nella tutela e valorizzazione dell’Alta Valmarecchia, promuovendolo come luogo di arte e cultura. Un personaggio,, ex parrucchiere di paese, salito alla ribalta nazionale. «Gianni l’ottimismo è il profumovita!». Una frase che in tanti ricorderanno, pronunciata da Tonino Guerra in un vecchio ma celebre spot dell’Unieuro. L’impegno ...