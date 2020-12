Mikaela Shiffrin torna a vincere tra le lacrime | “Dedicato a chi non credeva più in me”

Leggi su golssip

Grande vittoria per, che si è imposta nel secondo slalom gigante a Courchevel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Una vera e propria liberazione per la sciatrice americana,ta al successo dopo quasi un anno nel quale aveva abbandonato le competizioni, troppo scossa per la morte del padre, tanto da scoppiare inal momento di salire sul primo gradino del podio. La campionessa si è poi sfogata con un post su Instagram: "Brindo alle meravigliose e gentili persone che dicevano che avevo perso il fuoco dentro di me. Questa vittoria è per voi. Ed è anche per ogni singola persona che mi ha aiutato a ritrovarlo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIyF8hNjyzX/"