Meteo Roma del 15-12-2020 ore 06:10 (Di martedì 15 dicembre 2020) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube foschia in pianura padana al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni in serata cieli in prevalenza sereni e tempo asciutto formazione di nebbie foschie sulla Val al centro al mattino nuvolosità irregolare sull’Adriatico poco nuvoloso altrove sereno sulla Toscana al pomeriggio schiarite sui settori occidentali nubi irregolari ancora tra Marche e Abruzzo ma con tempo stabile in serata generalmente asciutto con Ampi spazi di sereno al sud Al mattino molte nubi con precipitazioni sparse sui settori peninsulari in Sicilia settentrionale asciutto altrove al pomeriggio pioggia di debole intensità Molise Puglia Basilicata Calabria e Sicilia altrove tempo più stabile in serata tempo immaginare miglioramento con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube foschia in pianura padana al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni in serata cieli in prevalenza sereni e tempo asciutto formazione di nebbie foschie sulla Val al centro al mattino nuvolosità irregolare sull’Adriatico poco nuvoloso altrove sereno sulla Toscana al pomeriggio schiarite sui settori occidentali nubi irregolari ancora tra Marche e Abruzzo ma con tempo stabile in serata generalmente asciutto con Ampi spazi di sereno al sud Al mattino molte nubi con precipitazioni sparse sui settori peninsulari in Sicilia settentrionale asciutto altrove al pomeriggio pioggia di debole intensità Molise Puglia Basilicata Calabria e Sicilia altrove tempo più stabile in serata tempo immaginare miglioramento con ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 15-12-2020 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 6h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h OSO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 0.8 °C Umidità: 88 % P… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 5h | Meteo attuale Vento: 1.1 km/h NO Raffica: 9.4 km/h Temperatura: 0.4 °C Umidità: 88 % Pr… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 4h | Meteo attuale Vento: 1.8 km/h O Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 0.1 °C Umidità: 89 % Pre… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 3h | Meteo attuale Vento: 0.7 km/h S Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 0.1 °C Umidità: 89 % Pre… -