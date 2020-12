'Il bancomat non mi dà i soldi' e prende a calci la porta: paura in banca, ubriaco fermato dalla polizia (Di martedì 15 dicembre 2020) ANCONA - Quando sono piombate davanti alla banca tre Volanti in sirena, i residenti del Piano hanno tremato: temevano che fosse in corso una rapina. E invece no. Per fortuna era soltanto uno straniero,... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 dicembre 2020) ANCONA - Quando sono piombate davanti allatre Volanti in sirena, i residenti del Piano hanno tremato: temevano che fosse in corso una rapina. E invece no. Per fortuna era soltanto uno straniero,...

