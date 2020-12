‘Handmade in Campania’, la Regione promuovere l’artigianato con una piattaforma (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“HANDMADE IN CAMPANIA” è una una piattaforma flessibile, georeferenziata, multilingue ed aperta, finalizzata a valorizzare il Made in Italy prodotto in Campania. La piattaforma si propone di: • riunire le “botteghe” di produzione artigianale in una vetrina promozionale; • creare uno spazio di incontro informativo e di scambio di buone prassi; • offrire un luogo virtuale di facile consultazione, anche per i turisti interessati a scoprire i prodotti della nostra Regione. Sul BURC del 14 dicembre è stato pubblicato l’Avviso per l’individuazione e la selezione di imprese artigiane operanti sul territorio campano che intendono essere inserite all’interno della piattaforma. In particolare, al fine di creare una vera e propria vetrina virtuale, le imprese selezionate avranno a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“HANDMADE IN CAMPANIA” è una unaflessibile, georeferenziata, multilingue ed aperta, finalizzata a valorizzare il Made in Italy prodotto in Campania. Lasi propone di: • riunire le “botteghe” di produzione artigianale in una vetrina promozionale; • creare uno spazio di incontro informativo e di scambio di buone prassi; • offrire un luogo virtuale di facile consultazione, anche per i turisti interessati a scoprire i prodotti della nostra. Sul BURC del 14 dicembre è stato pubblicato l’Avviso per l’individuazione e la selezione di imprese artigiane operanti sul territorio campano che intendono essere inserite all’interno della. In particolare, al fine di creare una vera e propria vetrina virtuale, le imprese selezionate avranno a ...

