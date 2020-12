Derby Inzaghi finisce in pareggio: 1-1 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) – Il Derby fra i fratelli Inzaghi è finito come doveva finire, un pareggio che non contenta nessuno, ma neanche scontenta. Un pareggio con due gol che si somigliano, due tiri al volo di Immobile e di Schiattarella, imprendibili per i portieri. Dal principio alla fine la partita ha avuto un solo volto: pallone per più tempo tra i piedi romani, padroni del centrocampo, sanniti più pericolosi nelle ripartenze e più vicini al gol. Ma al gol non basta essere vicini, bisogna registrarlo sul tabellone. Il Benevento c’è arrivato vicino, molto vicino, prima che Immobile al 25’ gli spiegasse la regola: è gol quando il pallone finisce dentro la rete, non quando colpisce il palo o le mani o i piedi del portiere. E la spiegazione di Immobile non si presta a commenti, merita solo un applauso, o meglio un clamoroso ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) – Ilfra i fratelliè finito come doveva finire, unche non contenta nessuno, ma neanche scontenta. Uncon due gol che si somigliano, due tiri al volo di Immobile e di Schiattarella, imprendibili per i portieri. Dal principio alla fine la partita ha avuto un solo volto: pallone per più tempo tra i piedi romani, padroni del centrocampo, sanniti più pericolosi nelle ripartenze e più vicini al gol. Ma al gol non basta essere vicini, bisogna registrarlo sul tabellone. Il Benevento c’è arrivato vicino, molto vicino, prima che Immobile al 25’ gli spiegasse la regola: è gol quando il pallonedentro la rete, non quando colpisce il palo o le mani o i piedi del portiere. E la spiegazione di Immobile non si presta a commenti, merita solo un applauso, o meglio un clamoroso ...

