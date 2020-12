Coronavirus, altre due vittime a Torre del Greco: ma salgono le guarigioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – altre due vittime del Coronavirus a Torre del Greco. La città vesuviana arriva a 55 decessi dall’inizio della pandemia. Prosegue, tuttavia, anche il trend positivo dei guariti: sono 65 nelle ultime 24 ore, uno delle quali passato dal regime ospedaliero. Certificati anche 4 nuovi casi di positività al COVID-19, in isolamento domiciliare. Attestato, inoltre, anche il passaggio di 1 soggetto positivo dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. “Esprimo massima vicinanza – spiega il sindaco, Giovanni Palomba – alle famiglie delle nostre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) –duedeldel. La città vesuviana arriva a 55 decessi dall’inizio della pandemia. Prosegue, tuttavia, anche il trend positivo dei guariti: sono 65 nelle ultime 24 ore, uno delle quali passato dal regime ospedaliero. Certificati anche 4 nuovi casi di positività al COVID-19, in isolamento domiciliare. Attestato, inoltre, anche il passaggio di 1 soggetto positivo dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero. È quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale – dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale. “Esprimo massima vicinanza – spiega il sindaco, Giovanni Palomba – alle famiglie delle nostre ...

