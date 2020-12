“Chi si diverte a fare regali di Natale e aperitivi rischia il Capodanno in corsia” (Di martedì 15 dicembre 2020) Assembramenti per shopping di Natale, i medici lanciano l’allarme “Non vorrei sembrare una Cassandra, ma temo che quelli che si stanno divertendo a comprare i regali e prendere l’aperitivo rischino di fare il Capodanno in corsia“. Antonella d’Arminio Monforte, infettivologa dell’ospedale San Paolo lancia l’allarme. L’esperta parla a nome dei medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano negli ospedali dove già si comincia a pianificare la riorganizzazione per la terza ondata della pandemia da Coronavirus. Leggi anche: Il Governo non è la badante del popolo (di Selvaggia Lucarelli); Le immagini degli assembramenti per lo shopping natalizio fanno paura. E medici e direttori generali prevedono il peggio, già a partire dalla fine del mese. Anche Andrea Gori, fratello del sindaco di ... Leggi su tpi (Di martedì 15 dicembre 2020) Assembramenti per shopping di, i medici lanciano l’allarme “Non vorrei sembrare una Cassandra, ma temo che quelli che si stannondo a comprare ie prendere l’aperitivo rischino diilin“. Antonella d’Arminio Monforte, infettivologa dell’ospedale San Paolo lancia l’allarme. L’esperta parla a nome dei medici, infermieri e operatori sanitari che lavorano negli ospedali dove già si comincia a pianificare la riorganizzazione per la terza ondata della pandemia da Coronavirus. Leggi anche: Il Governo non è la badante del popolo (di Selvaggia Lucarelli); Le immagini degli assembramenti per lo shopping natalizio fanno paura. E medici e direttori generali prevedono il peggio, già a partire dalla fine del mese. Anche Andrea Gori, fratello del sindaco di ...

TommyBrain : DIEGO FUSARO: +Repubblica+: +rischio capodanno in corsia per chi si diverte con compere e aperitivi+' - IacobellisT : DIEGO FUSARO: +Repubblica+: +rischio capodanno in corsia per chi si diverte con compere e aperitivi+' - nunziarusso4 : E Alla fine la colpa è del popolo!!1! Ma che bravi questi #m5s L'allarme dei medici: 'Chi si diverte a fare rega… - pieroguerrigli1 : @casanovaxxxxx @DarkLadyMouse Ognuno è libero di seguire chi vuole Se qualcuno si diverte nel seguirlo che male c’… - pitupitum : @kin_milanista @antovendi83 @PianiMino @SnobDi I ricchi esistono anche nei paesi in cui la gente muore letteralment… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi diverte L'allarme dei medici: "Chi si diverte a fare regali e aperitivi rischia il Capodanno in corsia" La Repubblica