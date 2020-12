Basket, Marco Belinelli: “Tornare a casa è stata la scelta giusta, con la Virtus voglio vincere! Sul derby con la Fortitudo…” (Di martedì 15 dicembre 2020) La vita cestistica di Marco Belinelli, almeno per quel che riguarda la sua parte italiana, si può riassumere con un “cuore diviso a metà”. Aver giocato in entrambe le squadre della sua città, Virtus e Fortitudo Bologna, rappresenta un caso più unico che raro, prima di spiccare il volo e andare nella NBA per 13 stagioni da protagonista, culminate con il titolo del 2014 con la casacca dei San Antonio Spurs assieme a Tim Duncan, contro i Miami Heat di LeBron James, non propriamente l’ultimo della pista… Dopo una lunga cavalcata statunitense, quindi, il nativo di San Giovanni in Persiceto ha fatto ritorno a casa per indossare nuovamente la casacca della Virtus, la squadra nella quale aveva mosso i primi passi da ragazzino. Un percorso che lo ha portato, tra le altre cose, ... Leggi su oasport (Di martedì 15 dicembre 2020) La vita cestistica di, almeno per quel che riguarda la sua parte italiana, si può riassumere con un “cuore diviso a metà”. Aver giocato in entrambe le squadre della sua città,e Fortitudo Bologna, rappresenta un caso più unico che raro, prima di spiccare il volo e andare nella NBA per 13 stagioni da protagonista, culminate con il titolo del 2014 con lacca dei San Antonio Spurs assieme a Tim Duncan, contro i Miami Heat di LeBron James, non propriamente l’ultimo della pista… Dopo una lunga cavalcata statunitense, quindi, il nativo di San Giovanni in Persiceto ha fatto ritorno aper indossare nuovamente lacca della, la squadra nella quale aveva mosso i primi passi da ragazzino. Un percorso che lo ha portato, tra le altre cose, ...

La vita cestistica di Marco Belinelli, almeno per quel che riguarda la sua parte italiana, si può riassumere con un "cuore diviso a metà". Aver giocato in entrambe le squadre della sua città, Virtus e ... Basket, coach Squarcina dopo la sconfitta dell’Edilnol: “Ci manca ancora il giusto approccio”

Tutti in cerchio a parlarci sopra in mezzo al Forum ormai vuoto: Iacopo Squarcina, Marco Atripaldi e il resto dello staff tecnico hanno analizzato a caldo, con la ferita che bruciava ancora, la sconfi ...