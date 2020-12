Zidane: “Massimo rispetto per l’Atalanta. Ci penseremo da gennaio” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro l’Athletic Bilbao, ha parlato anche della sfida contro l’Atalanta in Champions League. Queste le sue parole: “Massimo rispetto dell’Atalanta. La gara si giocherà a fine febbraio, quindi avremo tempo per prepararla e per parlarne. Quello che mi interessa ora è la partita di domani, in Liga, alla Champions ci penseremo da gennaio”. EN DIRECTO Rueda de prensa de #Zidane previa al partido @AthleticClub. #RealMadridAthletic https://t.co/TJT5xkxWiT — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 14, 2020 Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro l’Athletic Bilbao, ha parlato anche della sfida controin Champions League. Queste le sue parole:del. La gara si giocherà a fine febbraio, quindi avremo tempo per prepararla e per parlarne. Quello che mi interessa ora è la partita di domani, in Liga, alla Champions cida. EN DIRECTO Rueda de prensa de #previa al partido @AthleticClub. #RealMadridAthletic https://t.co/TJT5xkxWiT — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 14, 2020 Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

