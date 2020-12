Zaccardo è sicuro | «Gomez via al 99% | da capire se già a gennaio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Cristian: il Papulascerà l’Atalanta. Dasolo se l’addio avverrà ao giugno. Le sue parole Cristian, ex difensore di Milan e Palermo, ha parlato a Sky Sport della situazione di Papunell’Atalanta. «andrà via al 99% ao a giugno, dipenderà solo da quando arriverà un’offerta soddisfacente. La società deve fare una scelta, se tenere il giocatore o l’allenatore. L’Atalanta credo abbia scelto per l’allenatore e quindi vedremolasciare l’Atalanta. Dispiace, perché l’Atalanta è una squadra simpatica a tutti». Leggi su Calcionews24.com