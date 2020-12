Verità per Giulio, libertà per Patrick: è questo l’unico onore (Di lunedì 14 dicembre 2020) È per me un gesto molto triste e tutt’altro che ovvio restituire la Legion d’Honneur. E questo gesto, lo voglio dire subito, chiaramente nulla toglie al profondo amore e rispetto che nutro per la Francia, per il suo popolo, per il suo Stato e anche per il suo governo. Comprendo bene tutte le complessità della diplomazia e la necessità di mantenere vivo il dialogo anche con chi è molto lontano dai nostri valori. Ogni sforzo va compiuto, sempre, per non isolare nessun Paese a maggior ragione se si vogliono raggiungere risultati concreti nella lotta per i diritti umani. Fu questo un faro anche per me quando ebbi l’onore di presiedere il comitato per i diritti umani della Camera dei deputati. E anche per questo sono sempre stata contraria ai boicottaggi: normalmente essi si rovesciano esclusivamente sui popoli a cui ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) È per me un gesto molto triste e tutt’altro che ovvio restituire la Legion d’Honneur. Egesto, lo voglio dire subito, chiaramente nulla toglie al profondo amore e rispetto che nutro per la Francia, per il suo popolo, per il suo Stato e anche per il suo governo. Comprendo bene tutte le complessità della diplomazia e la necessità di mantenere vivo il dialogo anche con chi è molto lontano dai nostri valori. Ogni sforzo va compiuto, sempre, per non isolare nessun Paese a maggior ragione se si vogliono raggiungere risultati concreti nella lotta per i diritti umani. Fuun faro anche per me quando ebbi l’di presiedere il comitato per i diritti umani della Camera dei deputati. E anche persono sempre stata contraria ai boicottaggi: normalmente essi si rovesciano esclusivamente sui popoli a cui ...

