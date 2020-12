Tragedia in Toscana: un’intera famiglia distrutta dal Covid in poco meno di 20 giorni (Di lunedì 14 dicembre 2020) Toscana: un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni un’intera famiglia uccisa dal Covid in poco meno di 20 giorni: è quanto avvenuto in Toscana, in un piccolo comune della Versilia. A raccontare la Tragedia è il quotidiano La Nazione, secondo cui tutto è iniziato lo scorso 20 novembre quando il 70enne Felice Rozza è morto a causa del Covid. Tre giorni dopo, il figlio Carmine, 47enne sano e privo di patologie pregresse, si è dovuto arrendere al Covid dopo 16 giorni di terapia intensiva, mentre nella giornata del 13 dicembre è venuta a mancare Carmela ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020)uccisa dalindi 20uccisa dalindi 20: è quanto avvenuto in, in un piccolo comune della Versilia. A raccontare laè il quotidiano La Nazione, secondo cui tutto è iniziato lo scorso 20 novembre quando il 70enne Felice Rozza è morto a causa del. Tredopo, il figlio Carmine, 47enne sano e privo di patologie pregresse, si è dovuto arrendere aldopo 16di terapia intensiva, mentre nella giornata del 13 dicembre è venuta a mancare Carmela ...

