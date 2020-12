“Space Jam” | stasera in tv la grande sfida di Bugs Bunny e Michael Jordan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è un film a tecnica mista del 1996. Diviso tra animazione e personaggi reali ha conquistato generazione di spettatori grazie all’imbattibile coppia. Una coppia protagonista del film sul basket con maggiori incassi di sempre. Senza tempo la canzone “I Believe I Can Fly” lanciata da questa pellicola., quando i cartoon incontrano personaggi reali Un esperimento misto tra personaggi reali e cartoni animati era già stato tentato consuccesso con “Chi ha incastrato Roger Rabbit” nel 1998. Tuttavia quanto fatto otto anni dopo dasuperava all’epoca ogni immaginazione. Un personaggio del mondo reale come...