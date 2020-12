Sileri: “Vaccino obbligatorio se lo farà meno del 30-40%. I no vax? Mi dispiace per loro” (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho avuto il Covid, ma certamente sì: mi vaccinerò quando sarà il mio turno”, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, parla ad ‘Agorà’ su Rai 3 e spiega perché il vaccinarsi sarà necessario anche per le persone che hanno avuto già il Covid. “Immagino che avendo già avuto l’infezione sarò fra gli ultimi a essere vaccinato, e spero che la mia dose iniziale vada a un nonno di 85 anni che così potrà andare avanti nella sua vita e spegnersi naturalmente senza Covid. Sicuramente più avanti nel tempo, ma andrà fatta. Sarà come una sorta di richiamo”, precisa Sileri. In merito all’immunità guadagnata da chi si è ammalato di Covid-19 ed è guarito, “è difficile avere certezze perché il virus è nuovo, però sicuramente chi lo ha avuto ha una sorta di immunità che potrà essere più o meno forte, più o meno duratura. Ma ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 dicembre 2020) “Ho avuto il Covid, ma certamente sì: mi vaccinerò quando sarà il mio turno”, il viceministro della Salute Pierpaolo, parla ad ‘Agorà’ su Rai 3 e spiega perché il vaccinarsi sarà necessario anche per le persone che hanno avuto già il Covid. “Immagino che avendo già avuto l’infezione sarò fra gli ultimi a essere vaccinato, e spero che la mia dose iniziale vada a un nonno di 85 anni che così potrà andare avanti nella sua vita e spegnersi naturalmente senza Covid. Sicuramente più avanti nel tempo, ma andrà fatta. Sarà come una sorta di richiamo”, precisa. In merito all’immunità guadagnata da chi si è ammalato di Covid-19 ed è guarito, “è difficile avere certezze perché il virus è nuovo, però sicuramente chi lo ha avuto ha una sorta di immunità che potrà essere più oforte, più oduratura. Ma ...

