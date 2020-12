Roma, ‘Torno e ti ammazzo’: pretende una birra gratis, poi partono i colpi di pistola: arrestato per tentato omicidio (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha prima tentato di portare via una birra dal minimarket senza pagare, poi al rifiuto del titolale, un ragazzo originario del Bangladesh, ha iniziato con le minacce. L’uomo, 46 anni, ex guardia particolare giurata, una volta fuori dal locale ha incendiato un cassonetto e un’auto parcheggiata, poi è andato via per ritornare con una pistola. Ha sparato un colpo che, fortunatamente, non ha colpito nessuno. I fatti E’ accaduto ieri sera verso le 19.30, in via del Fosso di Santa Maura: un ragazzo originario del Bangladesh, titolare di un minimarket, si è opposto nei confronti di un uomo che pretendendo una birra senza pagarla, urlava minacciandolo. Poi, uscito dal locale, B.A., queste le iniziali dell’arrestato, ha incendiato un cassonetto ed una macchina parcheggiata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ha primadi portare via unadal minimarket senza pagare, poi al rifiuto del titolale, un ragazzo originario del Bangladesh, ha iniziato con le minacce. L’uomo, 46 anni, ex guardia particolare giurata, una volta fuori dal locale ha incendiato un cassonetto e un’auto parcheggiata, poi è andato via per ritornare con una. Ha sparato un colpo che, fortunatamente, non hato nessuno. I fatti E’ accaduto ieri sera verso le 19.30, in via del Fosso di Santa Maura: un ragazzo originario del Bangladesh, titolare di un minimarket, si è opposto nei confronti di un uomo chendo unasenza pagarla, urlava minacciandolo. Poi, uscito dal locale, B.A., queste le iniziali dell’, ha incendiato un cassonetto ed una macchina parcheggiata di ...

