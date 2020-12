Papu Gomez, l’addio ai tifosi: la colpa è dell’allenatore. Cosa è successo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Papu Gomez annuncia l’addio ai tifosi: la colpa è dell’allenatore. Cosa è successo (websource)E’ incredibile l’epilogo tra il Papu Gomez e l’Atalanta. Il capitano della squadra di Bergamo è il calciatore più famoso e importante della “Dea”, eppure oggi – lunedì 14 dicembre – ha appena annunciato l’addio alla sua Atalanta. L’attaccante, idolo dei tifosi e simbolo delle recenti imprese della formazione nerazzurra, ha pubblicato una “storia” sul suo profilo Instagram, dove ha, di fatto, annunciato il suo addio alla Dea: “Cari tifosi, vi scrivo qui perchè non ho altri mezzi per difendermi o parlare con voi. Voglio solo dirvi che, quando andrò via, saprete la verità ... Leggi su instanews (Di lunedì 14 dicembre 2020)annunciaai: la(websource)E’ incredibile l’epilogo tra ile l’Atalanta. Il capitano della squadra di Bergamo è il calciatore più famoso e importante della “Dea”, eppure oggi – lunedì 14 dicembre – ha appena annunciatoalla sua Atalanta. L’attaccante, idolo deie simbolo delle recenti imprese della formazione nerazzurra, ha pubblicato una “storia” sul suo profilo Instagram, dove ha, di fatto, annunciato il suo addio alla Dea: “Cari, vi scrivo qui perchè non ho altri mezzi per difendermi o parlare con voi. Voglio solo dirvi che, quando andrò via, saprete la verità ...

