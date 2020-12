OPSan | un indigente su due è senza medicinali

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Un rapporto dell’Osservatorio sulla Povertà Sanitaria () rivela che sono migliaia le persone che non possono permettersi inecessari. Si tratta di persone indigenti, che chiedono aiuto ad enti assistenziali. Ovviamente c’entra molto la situazione d’emergenza sanitaria che sta evolvendo. Sono 173.000 le persone che non hanno potuto chiedere aiuto ad un ente assistenziale.

L'OPSan redige un rapporto secondo il quale 434.000 persone non possono permettersi medicinali. Questa situazione preoccupa le istutuzioni.Il 40,6% degli enti, durante il primo lockdown, ha sospeso alcune attività. Il 5,9% ha chiuso e non ha riaperto. I poveri hanno a disposizione solo 10,15 € al mese per la propria spesa sanitaria, meno ...