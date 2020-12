«Navi quarantena» | i minori che hanno perso la vita sono due

(Di martedì 15 dicembre 2020) C’è un secondo minore morto in ospedale dopo il trasferimento d’urgenza da una «nave». O meglio, quello di Abdallah Said è il primo caso in assoluto. Il diciassettenne somalo è deceduto all’ospedale Cannizzaro di Catania il 14 settembre scorso, ventidue giorni prima di Abou Diakite, quindicenne ivoriano che halaall’ospedale Ingrassia di Palermo il 5 ottobre. «Da sotto il lenzuolo del letto di ospedale sporgevano le ossa del bacino. Era pelle e ossa. Una scena agghiacciante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Con l'arrivo della pandemia di Covid-19 alcune grandi navi sono state messe in quarantena. Dove hanno scaricato le loro acque nere? E le istituzioni italiane cosa hanno fatto per proteggere il ...Oltre 150 associazioni sottoscrivono documento sulle criticità delle navi quarantena per i migranti e chiedono al Governo di aprire un dialogo per avviare altre soluzioni. “Reinvestire i finanziamenti ...