LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Elena Curtoni seconda, ora le ultime 15 (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.24 Mancano 15 atlete. Al comando la polacca Gasienica-Daniel con ben 0.86 su Elena Curtoni e 1?05 sulla norvegese Tviberg: quest’ultima era 30ma dopo la prima manche! 13.23 La slovena Robnik è quarta a 1?16. 13.22 Jelinkova quarta a 1?20. Elena Curtoni resta seconda e mette nel mirino la top15. 13.20 Tanti errori per la velocista svizzera Corinne Suter, sesta a 1?56. Mancano 17 atlete. La prossima sarà l’emergente olandese Jelinkova. 13.20 La polacca ha realizzato il miglior tempo di manche nella seconda frazione. 13.19 Dura pochissimo la leadership di Elena Curtoni. Viene scavalcata dalla polacca Gasienica-Daniel, che le rifila ben 85 ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 13.24 Mancano 15 atlete. Al comando la polacca Gasienica-Daniel con ben 0.86 sue 1?05 sulla norvegese Tviberg: quest’ultima era 30ma dopo la prima manche! 13.23 La slovena Robnik è quarta a 1?16. 13.22 Jelinkova quarta a 1?20.restae mette nel mirino la top15. 13.20 Tanti errori per la velocista svizzera Corinne Suter, sesta a 1?56. Mancano 17 atlete. La prossima sarà l’emergente olandese Jelinkova. 13.20 La polacca ha realizzato il miglior tempo di manche nellafrazione. 13.19 Dura pochissimo la leadership di. Viene scavalcata dalla polacca Gasienica-Daniel, che le rifila ben 85 ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: si riparte! Bassino e Brignone all’attacco di Shiffrin! - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino e Brignone si giocano la vittoria con Shiffrin, fuori Vlhov… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: Bassino e Brignone si giocano la vittoria con Shiffrin, fuori Vlhov… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Gigante Courchevel in DIRETTA: pettorale n.2 per Bassino, 4 per Brignone - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: incredibile vittoria di Cater. Dominik Paris 10°: “Attacco in Val… -