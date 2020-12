Iva Zanicchi il tragico retroscena sul fratello: “L’ultima videochiamata è stata con me” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite durante l’ultima puntata di Domenica Live, condotto da Barbara d’Urso, Iva Zanicchi ha parlato della sua tragica esperienza con il coronavirus. La celebre interprete della musica italiana era infatti risultata positiva al Covid-19 verso i primi di novembre, tanto da essere ricoverata per una polmonite. Fortunatamente, dopo otto lunghi giorni, è riuscita a tornare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ospite durante l’ultima puntata di Domenica Live, condotto da Barbara d’Urso, Ivaha parlato della sua tragica esperienza con il coronavirus. La celebre interprete della musica italiana era infatti risultata positiva al Covid-19 verso i primi di novembre, tanto da essere ricoverata per una polmonite. Fortunatamente, dopo otto lunghi giorni, è riuscita a tornare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

LegaSalvini : LO SFOGO DI IVA ZANICCHI: 'CONTE SI FACCIA UN ESAME DI COSCIENZA' - fanpage : Il fratello di Iva Zanicchi ha vissuto in solitudine il ricovero. Il drammatico racconto della cantante - Affaritaliani : Iva Zanicchi: 'L'ultima videochiamata di mio fratello... - Affaritaliani : Iva Zanicchi: 'L'ultima videochiamata di mio fratello è stata con me' - GossipItalia3 : Iva Zanicchi, il ricordo del fratello morto di Covid: «Ecco perché non riesco ad elaborare il dolore»… -