I numeri dicono che il Napoli di Gattuso può puntare in alto (Di lunedì 14 dicembre 2020) I numeri sono incoraggianti, a due giorni da un altro scontro diretto ad alta quota. Quello con la più vicina delle rivali, che è diventata l’anti-Juve proprio al posto del Napoli, e a cui non resta che impiegare tutte le risorse nella rincorsa allo scudetto e alla Coppa Italia: l’Inter. Entrambe vengono da un successo in rimonta che ridà umore e consapevolezza dopo i pareggi opachi in Europa con Shakhtar Donetsk e Real Sociedad, anche se le conseguenze sono state diametralmente opposte. Contro la Sampdoria, Gattuso è riuscito a rimediare in corsa a qualche scelta di formazione rivedibile, come l’esclusione di Lozano che poi si è rivelato l’uomo decisivo. Entrato nel secondo tempo, ha segnato, servito un assist e in mezzo ha colpito un palo. Il 2-1 contro i blucerchiati ha confermato dei dati importanti, che inseriscono di diritto il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Isono incoraggianti, a due giorni da un altro scontro diretto ad alta quota. Quello con la più vicina delle rivali, che è diventata l’anti-Juve proprio al posto del, e a cui non resta che impiegare tutte le risorse nella rincorsa allo scudetto e alla Coppa Italia: l’Inter. Entrambe vengono da un successo in rimonta che ridà umore e consapevolezza dopo i pareggi opachi in Europa con Shakhtar Donetsk e Real Sociedad, anche se le conseguenze sono state diametralmente opposte. Contro la Sampdoria,è riuscito a rimediare in corsa a qualche scelta di formazione rivedibile, come l’esclusione di Lozano che poi si è rivelato l’uomo decisivo. Entrato nel secondo tempo, ha segnato, servito un assist e in mezzo ha colpito un palo. Il 2-1 contro i blucerchiati ha confermato dei dati importanti, che inseriscono di diritto il ...

