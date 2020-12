Google down: tornano operativi i servizi di Gmail, YouTube e Drive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo un down durato un paio di ore, i servizi di Google Gmail, YouTube, Google Maps e Google Drive sono di nuovo accessibili. Insieme a loro si erano fermati anche Google Meet e Google Scholar, le piattaforme che ospitano le lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a Distanza). Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi Europei, negli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono partite alle 12.30 circa. December 14, 2020 «Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo undurato un paio di ore, idiMaps esono di nuovo accessibili. Insieme a loro si erano fermati ancheMeet eScholar, le piattaforme che ospitano le lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a Distanza). Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi Europei, negli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Le segnalazioni suldeisono partite alle 12.30 circa. December 14, 2020 «Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a, stiamo lavorando per ...

wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - fattoquotidiano : Google down, migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento dei servizi del browser, da posta elettronica a chat - Giancarlo9595 : RT @SkyTG24: YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - Djbart211076 : RT @DoraEbasta: Google in down, ora tutti i virologi, tutti gli psicologi, tutti i sismologi del web, sono in panico. #googledown -