Google down in tutto il mondo, problemi con Youtube e Gmail: cosa sta succedendo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Google e i suoi servizi sono offline. Gmail, Youtube e lo stesso motore di ricerca sono andati in crash e dappertutto si moltiplicano le segnalazioni di disservizi. Leggi su today (Di lunedì 14 dicembre 2020)e i suoi servizi sono offline.e lo stesso motore di ricerca sono andati in crash e dappersi moltiplicano le segnalazioni di disservizi.

ilpost : I servizi di Google sono inaccessibili per molti utenti in tutto il mondo - wireditalia : Si è rotto Google. #GoogleDown - SkyTG24 : YouTube, Gmail, Meet: i servizi di Google sono in down - _dreamer94_x : Google è andato in down e io non me ne sono nemmeno accorta LMAO - beverlytozier3 : RT @PornoNoblogs: I servizi Google sono down per qualche ora e c'è gente che non riesce più ad accendere le luci a casa perché collegate co… -