Giulio Regeni, Corrado Augias restituisce la Legion d’Onore all’ambasciatore francese: “È stato un colloquio amaro e cordiale” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Corrado Augias si è recato all’ambasciata francese a Roma per restituire la Legion d’Onore ricevuta dalla Francia nel 2007. Il gesto, annunciato nel weekend, è stato fatto in contestazione alla decisione dell’Eliseo di aver assegnato lo stesso riconoscimento, in gran segreto, al presidente egiziano Al Sisi nonostante le responsabilità dello stato nordafricano emerse nel caso dell’uccisione del ricercatore Giulio Regeni. “L’ambasciatore ha detto che capisce il mio gesto e che non lo condivide – ha detto Augias uscendo dall’edificio – Ho ricordato che Gheddafi nel 2009 a Roma è stato ricevuto con la banda e le bandiere ma non gli è stata data nessuna decorazione. Al Sisi, che ha una posizione così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)si è recato all’ambasciataa Roma per restituire laricevuta dalla Francia nel 2007. Il gesto, annunciato nel weekend, èfatto in contestazione alla decisione dell’Eliseo di aver assegnato lo stesso riconoscimento, in gran segreto, al presidente egiziano Al Sisi nonostante le responsabilità dellonordafricano emerse nel caso dell’uccisione del ricercatore. “L’ambasciatore ha detto che capisce il mio gesto e che non lo condivide – ha dettouscendo dall’edificio – Ho ricordato che Gheddafi nel 2009 a Roma èricevuto con la banda e le bandiere ma non gli è stata data nessuna decorazione. Al Sisi, che ha una posizione così ...

