Centro Storico, dopo controlli multato pub e sequestrato ristorante (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma – controlli antiabusivismo e verifiche a numerosi esercizi commerciali del Centro Storico. Sono le attivita’ portate avanti per tutto il fine settimana dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro che hanno permesso di scoprire numerosi illeciti, di sequestrare un ristorante, sanzionare un pub e multare tre venditori ambulanti. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale, supportati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ di Roma, hanno proceduto al sequestro preventivo di un ristorante in via Cavour, di proprieta’ di un 61enne egiziano, dove sono state riscontrate gravi carenze igieniche (locale invaso da escrementi di ratto e blatte). Sequestrati anche 100 kg di alimenti poiche’ conservati in pessime condizioni e per la mancata tracciabilita’. I ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma –antiabusivismo e verifiche a numerosi esercizi commerciali del. Sono le attivita’ portate avanti per tutto il fine settimana dai Carabinieri della Compagnia Romache hanno permesso di scoprire numerosi illeciti, di sequestrare un, sanzionare un pub e multare tre venditori ambulanti. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale, supportati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ di Roma, hanno proceduto al sequestro preventivo di unin via Cavour, di proprieta’ di un 61enne egiziano, dove sono state riscontrate gravi carenze igieniche (locale invaso da escrementi di ratto e blatte). Sequestrati anche 100 kg di alimenti poiche’ conservati in pessime condizioni e per la mancata tracciabilita’. I ...

