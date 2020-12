Bottega Veneta: la collezione Salon 01 presentata a Londra (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il finale di Bottega Veneta Salon 01 London Bottega Veneta aggiunge un nuovo capitolo nel new fashion system che stiamo vedendo evolvere in questa realtà di emergenza Coronavirus. Un progetto che ha il nome di Salon 01 e che di fatto è stata una presentazione quasi segreta, tenutasi nel teatro Sadler’s Wells di Londra, lo scorso 9 ottobre. Una visione a 360° quella di Daniel Lee, direttore creativo della maison dal 2018, che ha voluto anche la pubblicazione di tre libri a tiratura limitata. La collezione La collezione primavera-estate 2021 di Bottega Veneta parte dall’idea della domesticità e di quanto essa evochi conforto e rassicurazione, ridefinendo i nuovi confini della libertà odierna. Quella di ... Leggi su amica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il finale di01 Londonaggiunge un nuovo capitolo nel new fashion system che stiamo vedendo evolvere in questa realtà di emergenza Coronavirus. Un progetto che ha il nome di01 e che di fatto è stata una presentazione quasi segreta, tenutasi nel teatro Sadler’s Wells di, lo scorso 9 ottobre. Una visione a 360° quella di Daniel Lee, direttore creativo della maison dal 2018, che ha voluto anche la pubblicazione di tre libri a tiratura limitata. LaLaprimavera-estate 2021 diparte dall’idea della domesticità e di quanto essa evochi conforto e rassicurazione, ridefinendo i nuovi confini della libertà odierna. Quella di ...

