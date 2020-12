Boccia | «Folle ingiustificabili | sarebbe meglio il lockdown generale»

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Il ministro degli Affari regionali, Pd: «Vogliamo misure più restrittive». «Renzi? Se fa cadere il governo poi lo spieghi agli elettori». «Le persone dovrebbero entrare in ospedale per comprendere la condizione del Paese»

Il ministro degli Affari regionali, Pd: «Vogliamo misure più restrittive. Renzi? Se fa cadere il governo poi lo spieghi agli elettori». zLe persone dovrebbero entrare in ospedale per comprendere la co ...E’ stata convocata alle 19 la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. A Roma corsa allo shopping, traffico e folla in centro ...