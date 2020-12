Ben is back/ Video, su Rai 1 il film con Julia Roberts e Mia Fowler (14 dicembre) (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ben is back in onda su Rai 1 oggi, 14 dicembre, dalle 21:20. Nel cast Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Alexandra Park, Rachel Bay Jones e Mia Fowler. Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ben isin onda su Rai 1 oggi, 14, dalle 21:20. Nel cast, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Alexandra Park, Rachel Bay Jones e Mia

TvItaMemories : #StaseraInTv (14/12/2020) #Rai1 - Ben Is Back #Rai2 - #GuardaStupisci #Rai3 - #Report #Rete4 - #QuartaRepubblica… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 14 DICEMBRE 2020: UN LUNEDÌ TRA BEN IS BACK, GFVIP E LO SPECIALE OBAMA CON LILLI GRUBER - michemar48 : Il consiglio della serata di lunedì 14 dicembre: ore 21.25 - Rai1 (can.1 - 501HD) Ben Is Back (1.a TV) USA 2018 dr… - donvitorap : Stasera bellissimo film di Julia Roberts BEN IS BACK su Rai uno - Teleblogmag : Gli appuntamenti della prima serata. #guidatv #programmi Iscriviti al nostro canale Telegram!… -