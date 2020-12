Aurah Ruiz su Jesé Rodríguez | “ogni due mesi mi contattava per pomiciare”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Arrivano nuove rivelazioni su, il calciatore è stato licenziato dal Psg a causa di una vita di troppi eccessi tra tradimenti e feste in pieno lockdown. Le nuove rivelazioni sono arrivate, ex fidanzata del calciatore e concorrente di un reality spagnolo. La relazione tra la coppia non è stata esclusiva:duemiper pomiciare con me e durava 48 ore. Stava con l’altra tutti i giorni e ha cercato di contattarmi. Voglio una relazione normale, come coppia, non voglio condividere il mio partner con tutti”, riporta As. Arrivano delle rivelazioni anche sul motivo dell’addio con il Psg: “Era la via d’uscita che voleva. Vuole giocare in una squadra in cui gioca ed è felice. È un calciatore riconosciuto e ci sono molte ...