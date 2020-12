Attacco hacker a Google e YouTube | salta la didattica a distanza Ecco cosa è successo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020)e altri colossi informatici statunitensi. Questa mattina sono andate in crash le principali piattaforme informatiche come, You Tube, Gmail, Meet e molti altri sistemi. Da questa mattina, infatti, tutte queste piattaforme non funzionano bene. Tra i problemi collaterali c’è anche quello della, che è stata sospesa a causa del mal funzionamento delle piattaforme. Il New York Times ha riportato che diverse agenzie federali sono state prese di mira da pirati informatici di un paese straniero. Secondo la nota rivista americana i principali sospetti ricadrebbero sulla Russia. «In uno degli attacchi più sofisticati e forse più grandi degli ultimi cinque anni – scrive David Sanger, giornalista del NYT – i sistemi di posta elettronica sono stati ...